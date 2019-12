Premiere für Stadtmeisterschaft : Wer wirft seinen Tannenbaum am weitesten?

Ein als Weihnachtsmann verkleideter Seemann wirft eine Tanne auf ein im Hamburger Hafen liegendes Frachtschiff. Foto: Axel Heimken/dpa. Foto: dpa/Axel Heimken

Eine Premiere steht am Samstag, 28. Dezember, an: Die neue Stadtmeisterschaft im Tannenbaumweitwurf auf dem alten Markt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Premiere in Hilden: Die Jecken Fründe richten am Samstag, 28. Dezember, die ersten offiziellen Stadtmeisterschaften im Tannenbaumweitwurf aus. Los geht’s um 16 Uhr auf dem alten Markt. Frauen, Männer und Mannschaften bilden Viererteams und treten jeweils gegeneinander an. Wer am weitesten wirft, gewinnt.

Die Siegerehrung erfolgt gegen 20 nach Beendigung des letzten Wettbewerbs. Bei den Mannschaften sind die Hildener Vereine zur Teilnahme aufgerufen. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro pro Wurf. Anmeldung erfolgt vor Ort, weitere Informationen bei Rudolf Meisenbach Mobil 01573 3909080.

Tannenbaumweitwurf-Wettbewerbe gibt es in Deutschland nur selten. Peine bietet einen an, Xanten hat seit Jahren schon keinen neuen Termin mehr auf die Beine gestellt, in Hatzenbühl werden auch Bäume geworfen.