Hilden : Erste Brücke wird wohl im Mai komplett erneuert

Die Fußgängerbrücke an der Richard-Wagner-Straße zum Jugendtreff Area 51 und zur Kita Nordlichter ist seit Anfang Juli 2019 gesperrt. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Drei Fußgängerbrücken müssen erneuert werden: die Brücke über den Hoxbach von der Richard-Wagner-Straße zum Area 51, über den Garather Mühlenbach am Spielplatz Eichelkamp und über den Hoxbach auf dem Abenteuerspielplatz (eine von zweien).

Die Brücke auf dem Abenteuerspielplatz wird per Tieflader angeliefert und an einem Tag montiert. Da es Verzögerungen bei der Ausführungsplanung gegeben hat, geht die Stadt derzeit von einem Montagetermin im Mai 2020 aus. Bei den beiden anderen Brücken laufen derzeit Planungsarbeiten. Aktuell werden beide Brücken abgebrochen. Voraussichtlich nehmen Ausschreibung, Auftragsvergabe und Fertigung im Herstellungswerk vier bis fünf Monate in Anspruch. Fertigstellung wäre demnach August/September. Alle Konstruktionen werden komplett erneuert. Sie sind aus Aluminium, sehr haltbar und wartungsarm.