Neue Gewerbeimmobilien City Dock Düsseldorf Hilden: Erster Nutzer bezieht Business Park

Das Unternehmen Tactical Foodpack (Tactical Solutions GmbH) hat sich im City Dock Düsseldorf Hilden drei der 17 verfügbaren Einheiten gesichert. Der Hersteller von Outdoor-Gerichten hat 3187 Quadratmeter angemietet, darunter rund 1748 Quadratmeter an Hallenfläche, etwa 701 Quadratmeter Flex-Fläche und rund 738 Quadratmeter Bürofläche. Das Unternehmen plant, seinen neuen Standort in Hilden zu nutzen, um seine Produktionstätigkeit in Deutschland als seinen wichtigsten Markt auszuweiten.