Projekt für schwerkranke Kinder Hier wächst der erste Mutwald der Welt

Kern des Mutwald-Festvials am Samstag war dann auch das Pflanzen des Baumes. „Wir haben uns auf Kirsch- und Apfelbäume konzentriert“, erklärt Maik Willmes. Denn diese Bäume tragen in drei Jahren die ersten Früchte. „Dann soll es ein Erntefest geben“, sagt Torsten Müller. Denkbar sei, dass dann auch eine mobile Saftpresse gemietet werde, damit die Kinder ihren eigenen Saft herstellen könnten. Den Mittelpunkt des neuen Mutwaldes an der Erkrather Landstraße bildet ein Kirschbaum auf einer kleinen Lichtung mit Sitzgelegenheiten. Dort sollen die Familien auch in Zukunft zu unterschiedlichen Anlässen zusammenkommen. Schon am Samstag lernten sie sich kennen, kamen ins Gespräch. Wenn eine Familie aber auch einfach mal so an ihrem Baum vorbeischauen möchte, ist das auch alleine kein Problem: „Das Tor steht immer offen“, sagt Maik Willmes.