Ärger in Hilden : Ergebnisse von PCR-Test teilweise erst nach vier Tagen

PCR-Testzentrum des Kreises an der Herderstraße in Hilden schließt und ist dann an der Beckersheide. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Wer sich aktuell in einer Probeentnahmestelle des Kreises Mettmann testen lässt, wartet bis zu vier Tage auf sein Ergebnis. Die Labor-Kapazitäten sollen ausgebaut werden.

Der Kapazitätsengpass in den Laboratorien sorgt nicht nur in Grundschulen für Ärger: Wer sich aktuell bei einer Probeentnahmestelle des Kreises auf Corona testen lässt, wartet teilweise bis zu vier Tage auf sein Ergebnis. So erging es einer Leserin, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und sich am Montag testen ließ. Bis Donnerstag lag das Ergebnis noch nicht vor.

Dabei hätte sie es benötigt, um einen wichtigen Arzttermin wahrnehmen zu können, erklärt sie. Sie habe die Dringlichkeit auch in der Teststelle an der Herderstraße in Hilden erklärt und um Priorisierung gebeten. Ein Mitarbeiter wollte ihre Probe daraufhin mit einem Aufkleber kennzeichnen, damit das Labor Bescheid weiß. Aber offenbar ist das nicht passiert, erklärt die Leserin nach einem Anruf beim Labor.

Kreissprecherin Daniela Hitzemann bestätigt, dass die Testergebnisse aktuell länger auf sich warten lassen: „Das kann bis zu vier Tage dauern.“ Grund sind die überlasteten Labore, die mit der Masse an PCR-Tests nicht mehr nachkommen. „Zum Vergleich: Im Dezember hatten wir noch 300 bis 600 Tests am Tag. Ab dem 10. Januar waren es 600 bis 800. In dieser Woche hatten wir am Montag 1216 und am Dienstag 874 Tests.“ Allerdings würden die Laboratorien ihre Kapazitäten immer weiter ausbauen. Die von der Politik angekündigte Priorisierung sei noch nicht umgesetzt – die Verordnung fehle bisher.

Die aktuellen Vorschriften sehen vor, dass sich Corona-Infizierte nach sieben Tagen freitesten lassen können, wenn 48 Stunden kene Symptome aufgetreten sind. Dazu reicht – außer für Beschäftigte im Bereich Pflege – auch ein qualifizierter Antigen-Schnelltest (Bürgertest). Wer auf Nummer sicher gehen möchte und lieber einen PCR-Test macht, kann das machen – jedoch wartet er momentan länger auf das Ergebnis, als die Quarantäne dauert. Sie endet bei Symptomfreiheit nämlich nach zehn Tagen. Ein ausbleibendes Ergebnis hat laut Hitzemann keinen Einfluss auf das automatische Quarantäne-Ende.