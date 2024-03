Kreativ-Wettbewerb Ergebnisse von „Hilden malt“ in Ausstellung zu sehen

Es wird bunt in der Historischen Kornbrennerei im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a in Hilden: Von Donnerstag, 14. März, bis Donnerstag, 21. März können die Ergebnisse des Kreativwettbewerbs „Hilden malt“ bestaunt werden. Knapp 50 Schülerinnen und Schüler der Hildener Grundschulen haben sich im vergangenen Herbst an dem von Marina und Alexander Schorn ins Leben gerufenen Malwettbewerb beteiligt. Alle Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler werden nun in der Brennerei zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.