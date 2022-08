Politischer Beschluss in Hilden : Entlastungspaket für Familien nimmt erste Hürde

Politischer Beschluss in Hilden

Der Schulausschuss hat eine Vorentscheidung zum Entlastungspaket für Familien in Hilden getroffen. Der endgültige Beschluss fällt im Stadtrat. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Nach teilweise hitziger Diskussion haben die Mitglieder des Schulausschusses in Hilden das Familienentlastungspaket II mehrheitlich beschlossen. Die SPD stimmte dagegen.

Kern des zweiten Entlastungspaketes für Familien mit Kindern in Kitas, Tagespflege oder Grundschulen sind zwei beitragsfreie Monate im Frühjahr 2023. Davon profitieren laut Stadt rund ein Drittel aller Eltern, alle anderen zahlten ohnehin keine Beiträge. Der Einnahmeausfall würde rund 380.000 Euro betragen: 62.000 für die Tagespflege, 160.000 bei den Kitas, 156.000 Euro schließlich im Bereich der Grundschulen. Der Personalaufwand für die Umsetzung sei überschaubar, hieß es.

Für Dominik Stöter von der SPD war nicht klar, wie der finanzielle Ausfall kompensiert werden soll. „Die Finanzierung liegt in Ihren Händen“, konterte Bürgermeister Claus Pommer. Die Politik entscheide letztlich darüber, wo sie Geld einsparen soll und wo nicht.

Die SPD wollte mit einem Änderungsantrag erreichen, dass statt der Betreuungsbeiträge die Essensbeiträge für zwei Monate erlassen werden. Damit würden in den Augen der Sozialdemokraten deutlich mehr Eltern entlastet. In diesem Punkt hatte Bürgermeister Claus Pommer ebenfalls eine andere Meinung: In Kitas würde das Modell nur die Eltern von 450 Kindern entlasten, alle nicht-städtischen Kindergärten wären außen vor. „Außerdem bedeutet Ihr Vorschlag wesentlich mehr Arbeit für die Verwaltung.“