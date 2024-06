Wildtiere in Hilden Entenkinderstube auf dem Balkon

Die Familie Peters war eine längere Zeit im Urlaub. Als sie vor zwei Wochen zurück nach Hause kam, fand sie eine Überraschung auf ihrem Balkon vor: In einem Balkonkasten unter einem großen Rosmarinbusch lagen sechs Enteneier. „Die Ente kam schon vor unserem Urlaub öfter Mal mit ihrem Erpel vorbei. Die hat das hier wirklich ausgekundschaftet“, berichtet Karin Peters freudig. Ihre Abwesenheit nutzte das Tier dann anscheinend, um ihr Gelege zu platzieren. Vielleicht hatte sie auch nicht mit der Rückkehr der Familie Peters gerechnet. Jedenfalls brütet die Ente unbeirrt ihr Gelege aus und fliegt nur ein Mal am Tag für ungefähr eine Stunde weg, um am Teich im Stadtpark zu fressen. Da kam sie nach Karin Peters‘ Einschätzung wahrscheinlich auch ursprünglich her.