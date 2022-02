82-Jährige betrogen : Enkeltrick-Verbrecher erbeuten hohen Betrag in Hilden

Hilden Die Kriminellen geben sich am Telefon als Staatsanwalt aus. Die Tochter der 82 Jahre alten Hildenerin habe einen Autounfall verursacht und komme nur gegen Kaution wieder frei. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche.

Am Dienstag, 8. Februar, erhält die Hildenerin um kurz nach 13 Uhr den Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes aus Düsseldorf, erklärt ein Polizeisprecher. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptet, Tochter der 82-Jährigen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein kleines Mädchen gestorben sei. Die Polizei habe ihre Tochter festgenommen. Sie könne jedoch gegen Zahlung einer Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich wieder frei gelassen werden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Masche der Trickbetrüger: Beim Enkeltrick benutzen die kriminellen Anrufer verschieden Legenden und Maschen für ihre Betrugshandlungen. Mal melden sie sich am Telefon als vermeintliche Familienangehörige, Freunde oder Bekannte der Angerufenen und täuschen eine akute, meist finanzielle Notlage vor, aus denen die Angerufenen durch Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen möglichst schnell heraushelfen sollen. In allen Fällen haben es die Verbrecher auf Geld und Wertgegenstände abgesehen.

So können sich Menschen schützen: „Seien Sie am Telefon aufmerksam und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte oder Amtsträger ausgeben, die Sie nicht zweifelsfrei als solche erkennen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, zum Beispiel ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n), Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei eigenveranlassten Gesprächen üblicher Weise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit noch einmal“, raten die Beamten. Und melden Sie den Vorfall bei der Polizei.