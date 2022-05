Veranstaltungen in Hilden und Haan : Endlich wieder Feste feiern

Portugiesisches Fest im Prießnitz-Verein Hilden Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Stadtjubiläum in Haan, Geburtstagsfeier im Tierheim, portugiesisches Fest im Kneipp-Verein und das Angerfest im Hildener Süden – nach langer Corona-Zwangspause steht das erste große Fest-Wochenende in Hilden und Haan an. Ein Überblick über das Angebot am Samstag und Sonntag.

Zwei Jahre und länger mussten viele Vereine warten, bis sie wieder große Feste feiern durften. An diesem Wochenende ist es endlich wieder so weit. Gleich mehrere Veranstaltungen buhlen um die Gunst der Besucher.

Haan à la Carte: vl Peppino und Nadja Intrieri vom Restaurant C.Pio servierten italienische Spezialitäten Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan

beschreibung eintragen Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Info Zweite Kunstauktion für die Ukraine-Hilfe 6600 Euro sind bei der ersten Kunstauktion für die Hildener Ukraine-Hilfe im April zusammengekommen. Diesen Erfolg möchte die Stadt wiederholen und kündigt für Samstag, 28. Mai, 15 Uhr, eine weitere Versteigerung im Innenhof des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße 32a an. Dort kommen erneut Werke von lokalen und regionalen Künstlern unter den Hammer. Die Auktion findet in Kooperation mit den beiden großen Hildener Kunstvereinen QQTec und H6 Haus Hildener Künstler statt.

Haan à la carte Rund um den Neuen Markt bieten bereits ab Freitag, 27. Mai, 17 Uhr, zehn Gastronomiebetriebe – vom Weinladen über deftige Hauptspeisen bis hin zu Süßwaren – Leckereien an. Garniert wird die Traditionsveranstaltung von Live-Musik. Am Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai, geht es jeweils um 11 Uhr mit Haan à la carte weiter.

Stadtjubiläum Um 14 Uhr gibt es am Samstag rund um den Neuen Markt einen Mitmach-Zirkus für Kinder. Um 19 Uhr folgen dann die offizielle Begrüßung durch die Bürgermeisterin und ein Auftritt der Band „Leander Machan feat. Milan Grafweg“. Top Act ist aber die Bon-Jovi-Coverband „Bounce“, deren Frontmann Oliver Henrich durch seine Teilnahme bei der Talentshow „The Voice of Germany“ bundesweit bekannt wurde – er schaffte es bis zum Finale. Für Sonntag, 29. Mai, verspricht die Stadt ein buntes Familienprogramm, das durch den verkaufsoffenen Sonntag zwischen Schiller-, Kaiser-, Mittel- und Dieker Straße flankiert wird. Zu sehen sein werden „Cool Company“ (Cheerleader und Rhythm & Dance des Haaner Turnvereins), das Ensemble „Luftikus und Kunterbunt“ der Musikschule Haan, eine Zaubershow mit Zauberschule für Kinder mit „Müller, der Magier“ sowie Akrobatik mit der ehemaligen Einrad-Weltmeisterin Janna Wohlfahrt. Einen ganzen Tag lang kommt zudem die Maus aus der gleichnamigen WDR-Sendung zu den Kindern nach Haan. Die Parkhäuser Schiller- und Dieker Straße haben für die Zeit des Festes übrigens verlängerte Öffnungszeiten, außerdem gibt es einen bewachten Fahrradparkplatz am Neuen Markt. Der Wochenmarkt muss am 28. Mai allerdings auf den Rathausparkplatz ausweichen.

Fest am Anger, vlnr Claudia Schlottmann, Veronika Bohn, Frank Trimborn und Philipp Jüntgen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden

Spielmobil vor dem Area 51: Viktoria und Jakob Horstmann spielen mit ihrem Sohn Aaron (3) "Jakkolo" Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Angerfest Am Samstag, 28. Mai, wird das Sommerfest der Karnevalsgesellschaft Kniebachschiffer bereits um 11.11 Uhr mit vielen Ehrengästen eröffnet. Auch in diesem Jahr wird es das traditionelle Angebot rund um den berühmten Erdbeerkuchen geben. Das Rezept für die legendäre Backware stammt vom früheren Ehrenpräsidenten Willi Gronen. Außerdem im Angebot: Würstchen und Pommes. Auf die kleinen Gäste warten eine Hüpfburg und ein Spielzelt. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt, teilt die KG weiter mit: Ab 13 Uhr spielen die „Prilblümchen“, im Anschluss werden die CCH-Flöhe, die Ahoi-Flotte sowie die Tanzgarde der Großen Hildener Karnevalsgesellschaft auftreten und zeigen können, was in ihnen steckt. Ab 17 Uhr spielt die Band „B Famous“. Die Karnevalsgesellschaft bietet Alt und Kölsch vom Fass an. Es gibt zudem Wein und Prosecco mit Erdbeeren.

Portugiesisches Fest Idyllisch zwischen hohen Bäumen liegt das Gelände des Prießnitz-Kneipp-Vereins am Rande des Stadtwalds – ein perfekter Platz zum Entspannen oder zum Feiern. Portugiesische Spezialitäten und Getränke werden Bela und Almiro Gomes am Samstag, 28. Mai, ab 12 Uhr beim Portugiesischen Fest servieren, das dort am Prießnitzweg 13 gefeiert wird. Für Musik sorgt „Livio“, kündigt Rolf Berndsen, Vorsitzender des Prießnitz-Kneipp-Vereins an.

Tierheim Der Tierschutzverein feiert am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr, seinen 120. Geburtstag auf dem Gelände des Tierheims an der Straße „Im Hock“ 7. Es gibt etwas zu essen und zu trinken, Infostände, einen Tiertrödel, einen Büchermarkt und einen Überraschungsstand. Hunde seien willkommen, jedoch nur mit gültigem Impfausweis, teilte das Hildener Tierheim mit.

Spielmobil Nicht am Wochenende, sondern bereits an diesem Donnerstag feiert die Stadt auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch den Geburtstag des Hildener Spielmobils. In diesen Tagen wird es 25 Jahre alt. Motto des Familienfestes: „Endlich Zeit zum Spielen“. Von 14 bis 18 Uhr erwartet kleine und große Gäste ein kunterbuntes Programm mit Hüpfburg, Rollenrutsche, Minigolf-Bahn, Kettcar-Parcours, Mal- sowie Bastelaktionen und vielem mehr, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Neben einer Spielmobilkarawane mit Fahrzeugen aus Bonn, Kerpen, Duisburg und Marl sowie dem Klimamobil werden noch zahlreiche weitere Geburtstagsgäste erwartet wie zum Beispiel Spielmobile aus Solingen und dem Kreis Heinsberg, das Kinderparlament, der SV Hilden-Ost, die Johanniter Unfallhilfe, der Jugendtreff am Weidenweg (JaW) und der Hildener Mitmachzirkus. Verhungern oder verdursten muss auch niemand: Neben Kuchen, Grillwurst und Popcorn gibt es Wasser, Tee und Kaffee im Angebot.

Antikmarkt Kein Fest, dafür aber der kombinierte Antik-, Bücher- und Trödelmarkt lockt am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, in die Innenstadt. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr sind die Stände rund um die Mittelstraße geöffnet.