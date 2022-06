Personalengpass in Hilden : Ende des Personalengpasses im Steueramt in Sicht

Hilde Seit Monaten beklagt die Stadt einen Personalengpass im Steueramt. Damit die verbliebenen Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen können, sollen sie nicht mehr ans Telefon gehen. Das ärgert einige Bürger.

Anliegen können übergangsweise entweder per Mail an steueramt@hilden.de, postalisch an das Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden oder per Fax (02103 72-85620) übermittelt werden.