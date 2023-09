Bildung in Hilden Junge Menschen entwickeln im Workshop eine Vision für ihr Leben

Welche Stärken und Ziele habe ich? Wo sehe ich mich in der Zukunft und wie komme ich am besten dahin? Antworten auf diese Fragen suchen junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren in einem Em­powerment-Workshop im Bürgerhaus an der Mittelstraße in Hilden. Am Samstag, 9. September, unterstützt Sabrina Schreiber die Teilnehmer dabei, eine persönliche Vision für ihr Leben zu entwickeln und diese kreativ mit Papier, Farbe, Schere und Kleber festzuhalten. Schneider ist Unternehmensberaterin. Sie sagt: „Mein Ziel ist es, Menschen ihre Großartigkeit und Wertigkeit erkennen zu lassen.“ Beginn des viereinhalbstündigen Kurses ist um 10 Uhr. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 12 Uhr, möglich: per E-Mail (projekte@hilden.de) oder Whatsapp an die Telefonnummer 0173 1541709. Die Teilnahme ist kostenfrei.