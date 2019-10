Hilden : Großer Bahnhof für Heinz Glutsch

Hilden 1968 übernahm die Bundeswehr die Waldkaserne von den Briten. Der Oberstleutnant a.D. war der erste Standortälteste der deutschen Garnison. Jetzt feiert er seinen 100. Geburtstag.

Heinz Glutsch wurde am 9. November 1919 geboren. Mitten hinein in eine Zeitenwende. Das Kaiserreich war gerade in einem schrecklichen Ersten Weltkrieg mit Millionen Toten untergegangen. Deutschland musste in Versailles unter dem Druck der Siegermächte einen Friedensvertrag unterzeichnen. Dieses Diktat wurde zur schweren Hypothek für die gerade gegründeten Weimarer Republik. Die Nazi-Diktatur, den Zweiten Weltkrieg, den Wiederaufbau Deutschlands, das Wirtschaftswunder, die Europäische Union, die Wiedervereinigung Deutschlands: All das hat Heinz Glutsch miterlebt. Diese 100 Jahre deutscher Geschichte hatten es wirklich in sich. „Ich wurde sofort nach dem Abitur zur Wehrmacht eingezogen und nahm vom 1. September 1939 an am Zweiten Weltkrieg teil“, erinnert sich der gebürtige Berliner: „Ich wurde dreimal verwundet und am 1. April 1942 zum Leutnant befördert.“ Heinz Glutsch war bis 1947 in Frankreich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung heiratete er seine Frau Maria, Beide hatten sich schon Ende 1944 in Bitburg kennen gelernt. Das Paar blieb zunächst in der Eifel wohnen. Heinz Glutsch arbeitete als Vertreter in der Lebensmittel- und Pharmabranche. 1956 trat er als Hauptmann in die Bundeswehr ein.