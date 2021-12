Hilden : Emotionale Debatte um Elternbeiträge

In den 48 OGS, 20 VGS, zehn VGS+ Gruppen in Hilden werden täglich rund 1800 Kinder betreut. Foto: dpa/Sven Hoppe

Hilden Mehr Familen mit niedrigen Einkommen und solche mehreren Kindern werden entlastet, Familien mit mehr Geld müssen mehr zahlen. Der Finanzausschuss hat den Vorschlag der Verwaltung zu den Betreuungsbeiträgen geändert.

Es gibt kaum ein anderes Thema, das Eltern in Hilden gerade so bewegt wie die geplante Erhöhung der Betreuungsgebühren für die Offene Ganztagsschule, Verlässliche Grundschule und die Ferienbetreuung. Das zeigte auch die Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch. „Es ist für uns nicht mehr rentabel, unsere beiden Kinder in die OGS zu schicken“, berichtete eine Erzieherin in der Einwohnerfragestunde: „Wir überlegen stattdessen, die Elternzeit zu verlängern.“ „Wir sind bereit, für mehr Qualität auch mehr zu zahlen“, kritistierte eine andere Mutter: „Aber die Realität in den Einrichtungen sieht anders aus.“ „Das Haushaltloch der Stadt Hilden wird mit den Beiträgen von Familien gestopft“, beschwerte sich ein Vater von drei Kindern und fragte: „Wo ist der versprochene Mehrwert?“