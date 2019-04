Hilden : Flotte Tulpen in der Emir-Sultan-Moschee

Die jüngste Tanzgruppe ließ das alljährliche Kinderfest zu einem besonderen Erfolg werden.

Im Zeichen der Kinder stand am Sommtag das bunte Fest an der Emir Sultan Camii Moschee, zu der die Türkisch-Islamische Gemeinde Hilden einlud. Mit viel Tanz, jeder Menge Spielspaß, einigen Geschenken und unzähligen Leckereien wurde an der Otto-Hahn-Straße, mit vielen großen und kleinen Gästen, ein internationales Kinderfest gefeiert.

Heiteres Gewusel herrschte am Sonntagnachmittag auf dem asphaltierten Platz gleich hinter der Hildener Moschee im Industriegebiet: Kinder liefen umher und wechselten sich zwischen den verschiedenen Stationen ab, an denen gespielt und gebastelt wurde. Eine kleine Torwand stand bereit und ein Bezirkspolizist verteilte freudig Kindermalbücher oder ließ die neugieren Mädchen und Jungen ins Polizeiauto schauen. Vor der Moschee hatte auch die Feuerwehr ein großes Einsatzfahrzeug mitgebracht, den die Kinder ebenfalls inspizieren konnten.

Auch vor der Bühne standen die Kids im Mittelpunkt: Folkloregruppen, wechselten sich ab und präsentierten die Tänze, die sie über einen längeren Zeitraum einstudiert hatten. Auch die Gruppe „Lale“ (dt. die Tulpen) mit den jüngsten, vier bis fünfjährigen Kindern, stand in ihren hübschen Kostümen aufgeregt in den Startlöchern.

Das Kinderfest hat in der Türkei eine sehr lange Tradition: Schon 1920, lange bevor es die Türkei in ihrer jetzigen Staatsform überhaupt gab, rief Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk den 23. April zum internationalen Kindertag aus. Er wollte, dass die Kinder in Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft aufwachsen konnten. Seitdem wird dieser Tag, einer Art Nationalfeiertag am Bosporus, gefeiert.