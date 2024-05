EM-Spiele am Fritz-Gressard-Platz VfB Hilden lädt zum Public Viewing in die Stadthalle ein

Für das Public Viewing in der Stadthalle stehen drei Termine fest, nämlich die Gruppenspiele gegen Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni). Gesetzt ist auch das Achtelfinale, denn selbstverständlich schließt Deutschland die Vorrunde als Erster ab, so die Erwartung der Veranstalter, und muss dann am 29. Juni gegen den Zweiten der Gruppe C ran, also England, Dänemark, Serbien oder Slowenien. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch im weiteren Verlauf des Turniers unbesiegt bleiben, werden insgesamt sieben Spiele am Fritz-Gressard-Platz über die 4,70 Meter breite und 2,60 Meter hohe Leinwand laufen.