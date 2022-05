Interview mit Michael Hirsch-Herda : „Gebührenerhöhung zurücknehmen“

Hilden Der Vorsitzende des Hildener Jugendamtselternbeirats Michael Hirsch-Herda spricht über den Streit ums Entlastungspaket für Familien.

Vorstoß in Hilden : So will Pommer die Familien entlasten

Hirsch-Herda Es ehrt die SPD sehr, so kurz vor den Landtagswahlen einem brisanten, aber für viele Hildener Familien umso wichtigeren Thema keine Unterstützung auszusprechen. Immerhin spielt die Partei mit offenen Karten, was wir von den Kollegen der CDU-Fraktion bislang nicht behaupten können. Mit der Argumentation, dass die Verwaltung nicht durch zusätzliche Aufgaben weiter belastet werden könne, da diese bereits am Limit agiere, brauchen weder wir noch die Parteien künftig Anträge und Ideen in die Gremien einzubringen, da alles über das Maß der Sachbearbeitung hinaus eine unzumutbare Mehrarbeit darstellen würde. Die SPD begründet ihre ablehnende Haltung zudem mit der Haushaltskonsolidierung, deren Wichtigkeit wir zweifelsfrei anerkennen. Doch wieso sollte eine ordentliche Haushaltsführung zulasten junger Familien und der Qualität im Betreuungssektor gehen? Wenn eine Entlastung von Familien und Kindern, gerade in einer Zeit, die von mehr als finanziellen Unsicherheiten geprägt ist, von der SPD nicht als Investition in die Zukunft angesehen wird, was dann?