Kind angeblich angesprochen : Eltern sorgen sich nach Vorfall vor Schule um Kinder

Hilden Ein Mann soll am Mittwoch vor der WIlhelm-Hüls-Schule an der Augustastraße zwei Kinder versucht haben, ins Auto zu locken. Ein Elternbrief der Schulleitung kursiert in den Sozialen Medien. Die Polizei ist gewarnt, wertet die Situation aber anders.

Ein Elternbrief des Leiters der Hildener Wilhelm-Hüls-Grundschule an der Augustastraße hat am Mittwochabend und Donnerstagmorgen für Unruhe gesorgt. Darin beschreibt er eine Situation, in der ein Unbekannter zwei Schüler angesprochen und aufgefordert haben soll, ins Auto zu steigen. „Glücklicherweise sind die Kinder nicht darauf eingegangen, sondern stattdessen schnell nach Hause gegangen“, schreibt die Schulleitung. Die Klassenlehrerin habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Beamten rücken die Situation am Morgen in ein etwas anderes Licht: „An der betroffenen Schule ist es zu keinem Ansprechen von Kindern gekommen“, erklärt Polizeisprecher Daniel Uebber. Auf Höhe des Kreisverkehrs Mettmanner Straße/Hagdornstraße habe ein Mann bei offenem Fenster mit den Händen in Richtung der Kinder gestikuliert. Ob er jemand anderem gewunken hat oder die Grundschüler meinte, sei unklar. „Gesagt hat der Mann laut Aussage der Kinder nichts. Daher gehen wir auch von keiner Gefahr für Kinder im Umfeld der Schule aus – dafür gibt es keinen Anhaltspunkt“, so Uebber weiter.

Trotzdem hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei Bezirksbeamte an die Augustastraße geschickt, um besorgten Eltern und Kindern eine gewisse Sicherheit zu geben und Ansprechpartner zu sein. Vor Ort war festzustellen, dass mehr Eltern als sonst ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht haben.

„Wir nehmen solche Hinweise natürlich nicht auf die leichte Schulter“, erklärt Polizeisprecher Daniel Uebber weiter. Solche Situationen kämen immer wieder vor. Die Polizei zeige dann verstärkt Präsenz vor Ort. Aber auch zivile Kräfte behielten Schulen und Schulwege im Auge.

Der Appell der Polizei an die Eltern: „Sprechen Sie in Ruhe mit Ihren Kindern darüber, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie wirklich von Fremden angesprochen werden. Sensibilisieren Sie Ihre Kinder, aber bauen Sie dabei keinen Druck oder Ängste auf. Vermeiden Sie es, Panik zu verbreiten.“ Die Polizei hat mit der Schule noch einmal Rücksprache gehalten und verabredet, dass ein neuer Elternbrief verfasst werden soll.

In Hildener Grundschulen werden solche Situationen im Unterricht immer wieder thematisiert, erklärt Christiane Gierke. Die Pädagogin leitet die Grundschule am Elbsee und ist darüber hinaus Sprecherin der Hildener Grundschulen. „Die Kinder lernen dabei, nein zu sagen.“ Angesichts des Vorfalls an der Wilhelm-Hüls-Schule haben die Lehrer aller Hildener Grundschulen am Donnerstag noch einmal mit ihren Schülern darüber gesprochen, erklärt sie weiter. Aber auch die Eltern sollten solche Situationen noch einmal thematisieren, sagt sie.

