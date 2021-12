Streit in Hilden : Eltern kämpfen für Geschwisterbonus in OGS und Kita

Hilden Mit drei Anträgen möchte der Jugendamtselternbeirat die Pläne von Politik und Verwaltung abwenden. Ausschuss berät diesen Freitag, Rat entscheidet am Dienstag.

Eltern aus Hilden starten kurz vor der entscheidenden Sitzung des Stadtrates am kommenden Dienstag, 14. Dezember, einen weiteren Versuch, die geplanten Anpassungen der Betreuungskosten im Kita- und OGS-Bereich (wir berichteten) abzuwenden. Der Jugendamtselternbeirat der Stadt Hilden (JAEB) hat drei Anträge eingebracht, die die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses an diesem Freitag, 10. Dezember, 17 Uhr, diskutieren sollen. Der Jugendhilfeausschuss kommt in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums zu einer Sondersitzung zusammen, um unter anderem über die geplante Anpassung im Betreuungsbereich zu diskutieren. Der JAEB hat im Jugendhilfeausschuss zwar kein Stimmrecht, ist aber durch ein Mitglied beratend vertreten. Diese Anträge bringt der Elternbeirat ein.

1. Geschwisterbonus „Die sogenannte Geschwisterkindregelung bleibt wie bisher bestehen. Sie erstreckt sich weiterhin über den Elementar- und Primarbereich“, fordert der JAEB. Verwaltung und Politik hatten sich auf eine Aufweichung der bestehenden Regelung geeinigt. Dadurch muss in Zukunft nicht nur für das Kind in der teuersten Betreuungsform gezahlt werden, sondern auch für die Geschwister, sofern mindestens eins davon in der Grundschule betreut wird. Ein Beispiel: Besucht ein Kind die Kita und eins die OGS, sollen Beiträge für das Kita-Kind zu 100 Prozent und für das OGS-Kind zu 50 Prozent fällig werden. Bei zwei Kindern in der OGS zahlt das eine 100 Prozent, das andere 50 Prozent. Das dritte Geschwisterchen wäre kostenlos. Im Kitabereich aber bleibt der Geschwisterbonus erhalten. Dort werden nur für ein Kind Beiträge fällig (die letzten beiden Jahre sind dank eines Landesgesetzes für die Eltern kostenlos). Der JAEB fordert, die alte Regelung beizubehalten. „Die Neufassung der Satzung ist wegen fehlender Beteiligung und Zustimmung der Elternbeiräte nicht rechtens“, schreibt Vorsitzender Michael Hirsch-Herda. Auch eine Entlastung von Familien mit mittlerem Einkommen sei nur dann gegeben, wenn die Eltern lediglich ein Kind haben. Familien mit mehreren Kindern würden jedoch signifikant mehr belastet. „Die durchschnittlichen Einkommensgruppen mit mehr als einem Kind dürfen aber nicht die Last der Neufassung tragen. Das ist als unsozial abzulehnen. Die Beschlussvorlage benachteiligt kinderreiche Familien.“