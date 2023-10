Kultur in Hilden Die Laborantin kommt in die Stadthalle

Zur Handlung: Bea arbeitet als Laborantin in einer großen Klinik. Seit einiger Zeit erteilt ein simpler Bluttest Auskunft über verschiedenste Krankheiten. Die Ergebnisse ergeben einen Gesamtwert auf einer Skala von 1 bis 10. Was als Fortschritt für die individuelle Gesundheitsvorsorge gedacht ist, wirkt sich schnell auf das Ansehen in allen Lebensbereichen aus. Der genetische Code stigmatisiert oder öffnet alle Türen für private Chancen und berufliche Perspektiven: Ganz gleich ob Bildung, Karriere oder Kreditwürdigkeit, ohne ein gutes Ranking auf der Skala sind die guten Zeiten vorbei. Als eine Freundin von Bea bei ihrem Test einen schlechten Wert erhält, bittet sie Bea, das Ergebnis zu fälschen. Dadurch entdeckt Bea, dass die manipulierten Rankingergebnisse ganz schön lukrativ sind.