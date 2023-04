Vocaljazz-Workshop in Hilden Elisabeth Lohninger trifft immer den richtigen Ton

Bereits seit mehr als zehn Jahren gibt es den Vocaljazz-Workshop in Hilden. Im Mittelpunkt steht dabei die „gesangliche Auseinandersetzung mit dem Jazz. Die Teilnehmenden bringen drei bis vier vorbereitete Jazzstücke in ihrer Tonart mit und arbeiten in den Master Classes an Darbietung und Interpretation dieser Musik sowie der musikalischen Kommunikation mit einer Profi-Band“, erklärt Dozentin Elisabeth Lohninger, die in New York lebt. „Unser Kurs ist für Jazz-Einsteiger und Amateure ebenso gewinnbringend wie für Pop/Rock- oder Klassikprofis mit Fortbildungswünschen in Sachen Jazz“, sagt sie. Wir haben der Sängerin und Gesangsdozentin an der New School for Jazz and Contemporary Music in New York im Vorfeld einige Fragen zu dem außergewöhnlichen Workshop gestellt.