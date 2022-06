„Elb Arenal“ an Grenze von Hilden und Düsseldorf : Elbsee zwischen Party und Naturschutz

Schwimmen ist im Elbsee verboten – das ist vielen Besuchern aber egal. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden An warmen Tagen verwandelt sich der beschauliche Elbsee in „Elb Arenal“. So nennen die Anwohner das Naherholungsgebiet zwischen Hilden und Düsseldorf mittlerweile. Eine Bestandsaufnahme vom Wochenende.