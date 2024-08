Naturschutzgebiet in Gefahr Partys im Wald – der Elbsee fordert das Ordnungsamt heraus

Stabile sommerliche Temperaturen und konstanter Sonnenschein sind im diesjährigen Sommer bisher ausgeblieben. Die schwüle Luft und die vereinzelten sommerlichen Tage führten trotzdem bei vielen Hildenerinnen und Hildenern zu dem Bedürfnis nach einer Abkühlung im frischen Nass. Wie gerufen kommt da für viele augenscheinlich der Elbsee. Schon rund um Christi Himmelfahrt und den 1. Mai zählte das Landschaftsschutzgebiet viele Besucher. So gab es in den vergangenen Monaten wieder einiges zu tun für das Ordnungsamt. Probleme bereiteten in den zurückliegenden Wochen die zugeparkten Anfahrtswege, illegales Baden und Partys im Wald rund um den See.