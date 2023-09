Sauberkeit in Hilden Stadt äußert sich zu Dreck und Dauerparkern an der Elberfelder Straße

Unter dem Titel „Ärger über Taubenkot und Dauerparker“ berichtete die Rheinische Post in ihrer Ausgabe vom 22. September über die Situation an der Elberfelder Straße in Hilden. Konkret ärgerte sich eine Anwohnerin über Dauerparker im Bereich des Ostrings und der Autobahn 3, die eine Reinigung des Bereiches verhindern würden.