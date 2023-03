Beteiligung von Bürgern in Hilden und Haan Eisenbahnamt bindet die Bürger in die Lärmaktionsplanung ein

Wie viele Betroffene gibt es in Hilden und Haan? Aus der bisherigen Kartierung geht hervor, dass es in Hilden 564 Fälle einer starken Lärmbelästigung gibt, die gesundheitliche Auswirkungen haben könne. In 282 Fällen wird der Schlaf stark gestört. In Haan sind es laut Bundesamt 258 Fälle einer starken Belastung und 107 Fälle einer starken Schlafstörung. Besonders stark scheinen die Belastungen im Bereich der Strecke Haan-Gruiten zu sein. Rund 700 Wohnungen sollen in Haan vom Lärm belastet werden, in Hilden sind es rund 1500.