Interview Dirk Schröder : „Haben Einbußen, aber keinen Totalverlust“

Hilden Cafés und Restaurants haben geschlossen, einige bieten Lieferdienste oder Abholmöglichkeiten an. Das soll vermeiden, dass sich viele Menschen auf einem Fleck aufhalten – eine von vielen Maßnahmen, das Coronavirus aufzuhalten.

Die Eisdielen um die Ecke wie der Eisbär und Dinges dürfen weiterhin öffnen. Warum eigentlich? Das haben wir Dirk Schröder, Besitzer der beiden Eisbär-Filialen an der Gerresheimer Straße (neben dem Naturhof) und im Einkaufszentrum an der St.-Konrad-Allee gefragt.

Schröder Es dürfen sich nur noch maximal zwei Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten. Außerdem müssen sie in der Warteschlange einen Abstand zueinander einhalten. Wir verkaufen das Eis nur noch in Becher, nicht mehr in den Eistüten, obwohl wir das dürften. Außerdem dürfen unsere Kunden das Eis erst essen, wenn sie 50 Meter von unserer Eisdiele entfernt sind. Dadurch soll vermieden werden, dass sich die Kunden vor unserer Tür knubbeln. Auf all diese Maßnahmen weisen wir auf Infoblättern hin und erklären es auch gerne noch mal. Ich freue mich immer wieder zu sehen, wie gut das klappt und wie respektvoll die Menschen miteinander umgehen.