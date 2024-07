Einzelhandel in Hilden und Haan Die besseren Geschäfte werden auf der Mittelstraße gemacht

Generell hat der Einzelhandel eine hohe marktwirtschaftliche Bedeutung, die in Hilden ohne Zweifel noch etwas größer ist als in vielen anderen Städten der Region. Das zeigt sich beim Gang über die Mittelstraße. Leere Ladenlokale sind die Ausnahme entlang der Fußgängerzone. Hilden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten über seine Grenzen hinaus einen guten Ruf als Einkaufsstadt gemacht und lockt Konsumenten von außerhalb an.