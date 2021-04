Inzidenz nähert sich kritischem Wert von 200 : Einzelhandel im Kreis Mettmann muss ab Montag wieder schließen

„Test, Click & Meet“ ist ab Montag im Kreis Mettmann nicht mehr erlaubt. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Mettmann Der Kreis zieht die Notbremse und nimmt die Lockerungen im Einzelhandel zurück. „Test, Click & Meet“ ist ab Montag nicht mehr möglich. Ob der Präsenzunterricht in Schulen starten kann, ist noch unklar.

Die Entscheidung ist nun doch schon vor dem Wochenende gefallen. „Die Lage ist eindeutig“, sagt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Die Inzidenz ist am Freitag wieder gestiegen und liegt nun bei 194,4. Am Wochenende wird sie wahrscheinlich die 200er-Marke reißen. Der Kreis hatte angekündigt, in diesem Fall die Allgemeinverfügung zurückzunehmen. Sie hatte Ausnahmen zugelassen, beispielsweise konnten Einzelhändler öffnen und Kunden mit einem negativen Testergebnis im Geschäft bedienen. Doch damit ist ab Montag Schluss. Das „Test, Click & Meet“-Konzept ist dann nicht mehr erlaubt.

Die sogenannte Corona-Notbremse des Landes NRW sieht eigentlich für alle Kreise und kreisfreien Städte ab einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen vor, den Einkauf in Geschäften, die Waren außerhalb des täglichen Bedarfs anbieten, den Besuch von Museen und körpernahe Dienstleistungen zu untersagen. Doch der Kreis hatte sich mit dem Land abgesprochen und per Allgemeinverfügung eine Ausnahme zugelassen.

Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung das angepasste Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht. Dieser Vorschlag wurde am Freitag kontrovers im Bundestag diskutiert. Sobald das Gesetz durch den Bundesrat gegangen ist und in Kraft tritt, gelten bundeseinheitliche Regelungen. Und die sehen unter anderem vor, das Kontaktverbot auszuweiten (ein Hausstand darf sich nur mit einer weiteren Person treffen). Außerdem soll zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre gelten. Das sieht der Entwurf für Regionen vor, in denen die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100 liegt.

Nicht nur der Einzelhandel (Ausnahmen sind beispielsweise Supermärkte und Drogerien) muss ab Montag im Kreis Mettmann wieder schließen. Auch Museen, Galerien und die körpernahen Dienstleitungen wie Kosmetikstudios sind betroffen.

Ob Schüler am Montag wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, ist derweil unklar. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte angekündigt, dass alle Schüler wieder Wechselunterricht hätten – das gelte aber nur für alle Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 200 liege. Damit greift NRW dem Bundesinfektionsschutzgesetz vor.

In dessen Entwurf steht: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 200, so wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen verboten. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. Die Schulbremse soll demnach außer Kraft treten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 200 liegt.