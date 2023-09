Einzäunen oder nicht? Stadt Hilden hat Teiche überprüfen lassen

In Haan lässt die Stadt einen Teich im Schillerpark einzäunen. Die Arbeiten laufen bereits. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil nach einem schrecklichen Vorfall in Nordhessen. Auch in Hilden wurden die Gewässer überprüft, erklärte Tiefbauamtsleiter Uwe Schielke auf Nachfrage.