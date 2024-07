Einsatz an der Augustastraße Keller stand unter Wasser

Einsatz an der Augustastraße in Hilden: Am Samstag, 6. Juli, wurde die Feuerwehr gegen 9 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich schnell heraus, dass der Keller eines Wohnhauses 1,5 Meter unter Wasser stand. Die Feuerwehr konnte nicht sofort mit dem Abpumpen des Wassers beginnen, denn zunächst mussten die Stadtwerke die Stromversorgung des betroffenen Hauses sowie der umliegenden Nachbarhäuser abschalten, um ein sicheres Arbeiten zu [null]gewährleisten und mögliche Gefahren durch Stromschläge zu vermeiden.