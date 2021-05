Handel in Hilden und Haan jubelt : Einkaufen ohne Test wahrscheinlich ab Montag möglich

Handel in Hilden und Haan jubelt

„Test, Click & Meet“ hat nur wenige Menschen zum Einkaufen in die Hildener Innenstadt gelockt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Bleibt die Inzidenz unter 100, fallen Testpflicht und Kontaktnachverfolgung ab Montag weg. Sie hatte Kunden bisher vom Shoppen abgehalten, erklärt Stadtmarketing-Chef Volker Hillebrand.

Der Wegfall von Kontaktnachverfolgung und Testpflicht ab einer stabilen Inzidenz unter 100 hat die Einzelhändler in Hilden und Haan überrascht – und zugleich jubeln lassen. Denn der Kreis Metttmann steht kurz davor. „Die Terminbuchung, die Nachverfolgung und der Negativ-Test waren eine echte Hürde“, sagt der Hildener Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Teilweise hätten Unternehmen nur noch zehn bis 20 Prozent Umsatz gemacht. „Nur einige Modegeschäfte, vor allem inhabergeführte Unternehmen, waren zufrieden.“ Die Kunden hätten lieber auf den Einkauf vor Ort verzichtet, als sich im Vorfeld testen zu lassen und ihre Daten zu hinterlassen.

Beides fällt nun weg. Sollte in den kommenden Tagen nicht noch ein Corona-Ausbruch die Inzidenz dermaßen in die Höhe treiben, dass sie am Freitag oder Samstag die 100er-Marke reißt, können die Menschen im Kreis Mettmann ab Montag, 31. Mai, wieder halbwegs normal einkaufen gehen. „Jetzt muss nur noch die Maske getragen werden“, erklärt Hillebrand. Dazu kommt eine Kundenbegrenzung auf eine Person pro 20 Quadratmeter Ladenfläche. „Damit können wir sehr gut leben“, sagt der Hildener Stadtmarketing-Chef.