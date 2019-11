Hilden : Kindergärten bekommen neuen Träger

Die evangelische Kirchengemeinde zieht sich aus der Trägerschaft ihrer Kindergärten zurück. In Zukunft soll der Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann übernehmen, jedoch nur auf Verwaltungsebene. Inhaltlich soll sich nichts ändern.

Die drei evangelischen Kindergärten in Hilden sollen in Zukunft nicht mehr in Trägerschaft der Hildener Kirchengemeinde stehen. Wie Pfarrerin Nicole Hagemann erklärt, wird der Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann ab 1. August 2020 diese Aufgabe übernehmen. In den drei Kitas an der Erlöserkirche, der Friedenskirche und am Kalstert (Sonnenschein) tummeln sich rund 250 Kinder. „Eltern und Kinder werden von dem Trägerwechsel nicht viel mitbekommen. Es werden keine Angebote zurückgefahren“, verspricht der stellvertretender Superintendet des Kirchenkreises und der für den Kita-Bereich zuständige Assessor, Pfarrer Jürgen Artmann. In einem Brief hatte sich Nicole Hagemann am Dienstag an die Eltern der drei Kindergärten gewandt. Darin berichtet sie über die bevorstehenden Veränderungen.