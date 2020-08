Hilden : Eine Festnahme – sechs Straftaten aufgeklärt

Eine Festnahme mit großer Wirkung hat die Polizei in Hilden zu verzeichnen. Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Der Hildener Polizei ist es am Mittwochmittag (12. August) gelungen, mit der Festnahme eines 50-jährigen Solingers auf frischer Tat gleichzeitig eine Vielzahl an Straftaten aufklären zu können.

Gegen 11:50 Uhr hatten Angestellte eines Discounters an der Düsseldorfer Straße in Hilden die Polizei, gerufen, nachdem ein Mann zuvor einen Fernseher gestohlen hatte. Der Dieb war in einem Toyota Yaris geflohen.