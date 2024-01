Kriminalität in Hilden und Haan Gleich mehrere Einbrüche rund um den Jahreswechsel

Rund um den Jahreswechsel wurden der Kreispolizei rund ein Dutzend Einbrüche in der Region angezeigt, darunter mehrere in Hilden und Haan. So suchten Unbekannte die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marie-Collinet-Straße in Hilden heim. Sie gelangten an den Tatort, indem sie eine Balkontür gewaltsam öffneten. Der Einbruch wurde am Neujahrstag gegen 12.30 Uhr entdeckt und muss sich in den 48 Stunden davor ereignet haben. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht. Ein zweiter Einbruch ereignete sich an der Walder Straße. Hier stiegen die Täter ebenfalls in ein Mehrfamilienhaus ein. Und auch in diesem Fall gibt es keine näheren Angaben zur Beute. Der Einbruch muss sich zwischen Freitag, 29. Dezember, um 15 Uhr und dem Neujahrstag um 12 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise zu diesen Fällen nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.