Kriminalität in Hilden und Haan Einbrecher suchen Geschäfte, Büros und Wohnungen heim

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche aus Hilden und Haan. So suchten Unbekannte am Dienstag, 5. Dezember, ein Mehrfamilienhaus an der Bogenstraße in Hilden heim. Zwischen 16 und 22.15 Uhr drangen sie über den Balkon ins Obergeschoss ein. Es wurden eine Armbanduhr und Geld in dreistelliger Höhe entwendet.