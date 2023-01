Zwei Einbrüche in Hilden Diebe erbeuten mehrere Handys und Zubehör

Wie die Polizei am Montagabend berichtete, drangen die Diebe zwischen Sonntag 21 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, durch eine Notausgangstür in das Geschäft ein, durchsuchten die Verkaufsräume und stahlen mehrere Displays und Zubehörteile. – Schon am Freitag drangen Einbrecher zwischen 17.45 und 20 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Heinrich-Heine-Straße in Hilden ein. Sie verschwanden mit Schmuck und einem Möbeltresor, der im Keller gelagert war. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.