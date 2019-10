Hilden : Einbruchschutz: Mechanik vor Technik

Lars Hannappel (technischer Fachberater) demonstriert, wie leicht ein ungesichertes Fenster aufgehebelt werden kann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Zum landesweiten Aktionstag „Riegel vor“ lud die Kreispolizei zu Beratungsgesprächen in die Hildener Wache ein.

Ein Wimpernschlag, ein kurzes Knacken und schon steht das Fenster mit dem abschließbaren Griff sperrangelweit offen. „Hätten Sie das gehört?“, fragt Kriminalhauptkommissar Udo Wilke in die Runde. Die verblüfften Anwesenden verneinen sprachlos. Wie schnell Einbrecher durch unzureichend gesicherte Türen und Fenster in Wohnungen einsteigen können, demonstrierte Lars Hannappel mit einem Schraubendreher und zwei Hebelbewegungen am Fensterrahmen. „Und das trotz abgeschlossenen Fenstergriff“, unterstreicht der technische Berater bei der Polizei. Er kennt die Tricks der Verbrecher und klärt Bürger regelmäßig bei Beratungsgesprächen oder Aktionstagen über Schwachstellen auf.

Viele Einbrüche ließen sich durch aufmerksames Verhalten verhindert, sagt Bernd Hildebrand, Dienststellenleiter für Kriminalprävention und Opferschutz. „Beispielsweise sollte man darauf achten, dass beim Verlassen des Hauses alle Türen und Fenster verschlossen sind.“ Elektrische Fensterrollladen und Bewegungsmelder erweckten auch bei Abwesenheit den Eindruck eines bewohnten Objekts. „Und natürlich sollte auch die Nachbarschaft funktionieren“, sagt Hildebrand, der dazu rät, bei Auffälligkeiten den Notruf zu wählen. Viele hätten eine Hemmschwelle wegen unsicherer Beobachtungen die 110 anzurufen. „Doch uns ist es lieber, einmal zu viel angerufen zu werden, als gar nicht. Wir sind um jeden Hinweis dankbar.“ Den Hinweisen könnten die Beamten nämlich nachgehen und eventuell den ein oder anderen Einbruch verhindern.

INFO Regelmäßige Beratungen in der Polizeiwache Wo Die Dienststelle für Prävention und Opferschutz bietet mehrfach in der Woche Beratungen in der Polizeiwache, Kirchhoffstraße 31, in Hilden an. Wann Nach telefonischer Anmeldung stehen Udo Wilke und Kollege Lars Hannappel dienstagvormittags, donnerstagsnachmittags und an jedem zweiten Samstag im Monat für individuelle Beratungen zur Verfügung. Terminvereinbarung telefonisch unter 02104 982 7777.

Neben dem menschlichen Einbruchschutz raten die Fachmänner, vor allem Fenster und Türen mechanisch nachzurüsten. Technik wie Smart-Home und Kameras seien zwar schön zu haben, „aber was nützt mir eine Kamera, die mir zwar eventuell einen Täter filmt, der danach aber über alle Berge ist, wenn ich einfache Fenster habe, in die sich leicht einbrechen lässt?“ Hildebrand empfiehlt daher, zuerst mechanisch nachzurüsten und dann über die entsprechende Technik nachzudenken. „Empfehlenswert sind beispielsweise sogenannte Pilzkopfverriegelungen“, rät Hannappel. Denn die lassen sich nicht so ohne Weiteres aufhebeln.

Ein Paar ist an diesem Nachmittag extra aus Düsseldorf nach Hilden gekommen und erfreut über das Sonntagsangebot der Polizei. Erst kürzlich hätten sie ein Haus in Mettmann gekauft, erzählen sie. „Bevor wir einziehen, wollen wir es einbruchsicher machen“, sagt der Mann. Den Aktionstag nutzt das Paar für die erste Kontaktaufnahme. „Vielleicht können wir aber noch mal einen Termin vereinbaren, wo wir den konkreten Grundriss des Hauses mitbringen und uns speziell beraten lassen.“ Ein anderes Paar aus Mettmann ist nach mehrfachen Einbrüchen in der Nachbarschaft auf den Aktionstag aufmerksam geworden und will nun vorbeugen. „Wir sind gekommen, um uns zu informieren, wo man eventuell nachrüsten kann, damit die Einbrecher nicht auch bei uns einsteigen.“