Mittelstraße : Einbruch ins Sportgeschäft am Wochenende

Hilden Die kundenfreie Zeit am Wochenende haben Einbrecher offenbar genutzt, um in der Fußgängerzone ins Sportgeschäft-Lager einzusteigen und sich dort selbst zu bedienen.

Der oder die Einbrecher schlugen am Wochenende zu: In der Zeit vom Samstagabend (8. Oktober, 18 Uhr) bis zum Montagmorgen des 10. Oktober, 6.30 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die geschäftsfreie Zeit offenbar genutzt, um in die Lagerräume der „Intersport“-Sportgeschäftsfiliale an der Mittelstraße in der Hildener Fußgängerzone einzubrechen. Hierzu seien zwei Glasscheiben einer Eingangstür zerstört worden, teilte die Polizei mit. Welche Beute der oder die Einbrecher dabei machten, stehe momentan noch nicht fest und könne erst nach erfolgter Inventur angezeigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103/898-6410 jederzeit entgegen. „Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110“, rät die Polizei.