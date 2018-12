Hilden: Unbekannte versuchen in Knaacks Büdchen einzubrechen

Hilden Ein paar Tage dem Brand an Heiligabend hat eine Nachbarin zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet. Die Unbekannten hatten das Rolltor aufgehebelt.

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag versucht, in Knaacks Büdchen am Lindenplatz einzudringen, berichtet die Polizei. Bei ersten Vorbereitungen zur Geschäftseröffnung gegen 3.15 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte zuvor ein Rolltor zum Kiosk mit Gewalt in die Höhe gehebelt und mit mehreren aus dem Gehweg ausgehobenen Gehwegplatten unterfüttert hatten, um in die Geschäftsräume eindringen zu können. Der Einbruch blieb aber offenbar im Versuch stecken.