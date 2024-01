Einbruch in Hilden Täter nehmen Werkzeug im Wert von 4500 Euro mit

In der Zeit von Mittwoch, 17. Januar , 17.10 Uhr, bis Donnerstag 18. Januar, 8.10 Uhr, sind die Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße „Kosenberg“ eingestiegen. Wie genau sie ins HAus gelangt sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. „Es wurde Werkzeug im Wert von circa 4500 Euro entwendet“, erklärt eine Polizeisprecherin.