Kriminalität in Hilden Einbruch in ein Einfamilienhaus

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Strauch“ in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Als Tatzeitraum gibt sie den vergangenen Freitag, 22. September, 16.30 Uhr bis den folgenden Samstag um 18 Uhr an. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher ebenso wenig wie nähere Angaben zur Beute. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02103 8986410 mit der Wache in Hilden in Verbindung zu setzen.