Kriminalität in Hilden Einbruch in die Grundschule Im Kalstert

Nach einem Einbruch in die Grundschule Im Kalstert in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Von Mittwoch (27. September) auf Donnerstag brachen Unbekannte dort ins Büro ein. Angaben zur Beute kann die Polizei nicht machen. Die Täter brachen eine Fensterfront auf der Rückseite des Gebäudes auf, dabei entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Vorfall muss sich zwischen 19 und 8.40 Uhr ereignet haben. Hinweise könnten unter Rufnummer 02103 8986410 gegeben werden.