Kriminalität in Hilden Einbrecher nehmen Geld und Handy mit

In der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Nach zwei Vorfällen am vergangenen Wochenende in Hilden meldet die Polizei einen weiteren Einbruch, der sich am Montag, 4. Dezember, zwischen 9 und 15.30 Uhr ereignet haben muss. In diesem Zeitraum wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Elberfelder Straße von Einbrechern heimgesucht.