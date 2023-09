Kriminalität in Hilden Polizei ermittelt nach Einbruch am Menzelweg

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Menzelweg in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Tat soll am Donnerstag, 14. September, zwischen 10 und 12 Uhr begangen worden sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten die Täter zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend warfen sie mit einem Ziegelstein die Glasscheibe einer Tür ein und drangen so in das Haus ein. Dort durchsuchten sie laut Spurenlage mehrere Räume nach Wertgegenständen. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Hildener Wache jederzeit unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen. Da Einbrüche in der Region zum Alltag gehören, empfiehlt die Kreispolizeibehörde Mettmann einen Blick auf ihre Homepage. Hier informiert sie mit mehreren Beiträgen darüber, mit welchen zum Teil gar nicht aufwendigen Mitteln sich Hausbesitzer und Mieter gegen Einbrecher wappnen können.