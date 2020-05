Hilden : Einbrecher verursachen mit Gully-Deckel zweifach Schaden

Hilden Mit dem Gullydeckel wurde zunächst versucht, in der Nacht zu Dienstag (19. Mai 2020) in ein Vereinsheim der Kleingartenanlage Heinrich-Hertz-Straße einzubrechen. Die Täter ließen den Gullydeckel achtlos am Tatort zurück. Ein zufällig vorbeifahrenden 70-Jährigen Hildener fuhr mit einem Autoreifen in den offenen Kanalschacht.

