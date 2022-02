Mitten in der Nacht : Einbrecher verletzt Frau in Hilden mit Messer

Die Polizei sucht den Täter. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 32 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Dienstag von einem Einbrecher verletzt worden. Sie reinigte eine Tanzschule, als sie plötzlich laute Geräusche hörte und nachsehen wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst schlug der Einbrecher der Frau ins Gesicht, dann verletzte er sie mit einem Messer – die Polizei in Hilden sucht mit Hochdruck nach dem etwa 1,80 Meter große Mann, der in der Nacht zu Dienstag in eine Tanzschule eingestiegen und von einer Mitarbeiterin überrascht worden ist.

Das war laut den Beamten passiert: In der Nacht zu Dienstag, 1. Februar, begann die 32 Jahre alte Hildenerin in einer Tanzschule an der Straße „Auf dem Sand“ gegen 23 Uhr, die zuvor genutzten Räume zu reinigen. Gegen 2.25 Uhr hörte sie plötzlich ein lautes Poltern von den Toiletten.

„Als sie daraufhin nach dem Rechten schaute, kam ihr auf einmal ein Mann entgegen, der augenscheinlich durch ein Fenster in die Tanzschule eingedrungen war“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Der Einbrecher bedrohte laut den Beamten die Frau mit einem Messer und forderte sie auf, ihm ihr Geld auszuhändigen. „Als diese angab, kein Geld da zu haben, griff der Einbrecher die Frau an, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie mit dem Messer am Arm. Anschließend flüchtete er“, so die Sprecherin weiter.

Völlig schockiert informierte die 32-Jährige einen Bekannten, der wiederum die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten sofort aus und suchten nach dem Verdächtigen – ohne Erfolg. Die Frau wurde unterdessen mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Mann beschreibt sie so: normale Statur, osteuropäischer Akzent, braune Augen, schwarze FFP2-Maske, schwarze Kleidung mit schwarzer Kapuze, dunkle Schuhe.