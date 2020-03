Aus dem Polizeibericht : Einbruch und Fahrerflucht

Hilden Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, drangen unbekannte Straftäter in der Passage des Rathauscenters, Mittelstraße 36-38 in einen Headshops für Raucherbedarf ein. Die Täter brachen die Eingangstüre des Geschäftes auf, wobei laut Polizei allein an der Türe ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro entstand.

Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume. Bei Entdeckung der Tat fehlten 70 Dosen Teeblüten, 250 Kräutermühlen, 20 Feinwaagen, 10 Vaporisatoren, 250 Feuerzeuge und Wechselgeld in einem bisher nur geschätzten Gesamtwert von mehr als 7000 Euro. Wie die Beute abtransportiert wurde, ist noch unklar.