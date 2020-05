Hilden : Einbrecher sind in Hilden aktiv

Hilden Drei Einbrüche meldete die Polizei aus Hilden. Von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen hebelten Unbekannte die Tür eines Verkaufswagens an der Straße Giesenheide auf.

In der Zeit von Dienstag (19. Mai), gegen 10 Uhr, bis Freitag (22. Mai), gegen 12.50 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in einen Kiosk an der Hofstraße in Hilden ein. Laut Polizeibericht brachen die Täter eine rückwärtige Tür auf; ob und was gestohlen wurde, teilte die Polizei nicht mit. Auch auf einen daneben liegenden Golfplatz verschafften sie sich Zutritt und stahlen diverse Gegenstände. Angaben zum Beute- und Sachschaden gibt es nicht.