Hilden : Einbrecher flüchten auf gestohlenen E-Bikes

Hilden Die Polizei sucht zwei Männer, die in der Nacht zu Dienstag in ein Fahrradgeschäft an der Wehrstraße in der Nähe der Stadthalle eingebrochen sind.

Zeugen hatten die beiden Kriminellen gegen 1.18 Uhr beobachtet, wie sie sich auffallend unauffällig vor dem Gebäude verhielten. Plötzlich hörten sie Glas zerbrechen. Die beiden höchstens 27 Jahre alten, zwischen 1,60 und 1,70 Meter großen Männer hatten laut Polizei einen Gully-Deckel benutzt, um das Schaufenster einzuschlagen.

Einer der beiden schnappten sich in den Verkaufsräumen gezielt zwei besonders hochwertige Elektro-Mountainbikes mit Carbon-Rahmen und reichte sie durch die Öffnung in der Scheibe an den Komplizen auf der Straße. Nach nur zwei Minuten entkamen die beiden Diebe dann auf den zwei gestohlenen Profi-Fahrrädern der Marke KTM, so die Beamten weiter. Diese Fahrräder der Typen Macina Prowler Prestige und Master haben zusammen einen Verkaufswert von rund 13.000 Euro.

Ein Zeuge rief den in Richtung Stadtpark flüchtenden Einbrechern noch hinterher, was von einem der flüchtigen Diebe nur mit einer wüsten Beschimpfung in leicht polnischem Akzent quittiert wurde. Die zuvor alarmierten Beamten konnten die beiden dunkel gekleideten Täter nicht mehr finden.

Neben dem hohen Beuteschaden entstand am Tatort zusätzlich auch noch erheblicher Sachschaden an der Schaufensterscheibe sowie am Inventar des Geschäftes in einem Wert von mehr als 1000 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, entgegen

