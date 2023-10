Kriminalität in Hilden Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Mehrfamilienhaus an der Walder Straße in Hilden eingedrungen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei 25. bis 29. September an. Die Tür zu einer Wohnung in der obersten Etage des Gebäudes wurde mit Gewalt aufgebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Angaben zur Beute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.